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Суть Событий

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Трамп заявил, что Россия более не контролирует свою нефтяную промышленность

Трамп заявил, что Россия более не контролирует свою нефтяную промышленность

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы больше не контролирует свою нефтяную промышленность из-за атак Украины.

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