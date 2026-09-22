Пропавшую на трое суток в Иркутской области женщину нашли в тайге

В Иркутской области правоохранители обнаружили женщину, которая пропала почти четыре дня назад. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
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