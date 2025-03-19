Лукьянов отметил «дипломатически элегантные ходы» Путина в общении с Трампом

Состоявшийся телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа показывает положительную динамику в урегулировании украинского конфликта - каждый следующий раунд разговора более содержательный, чем предыдущий.
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