Хотел построить таджикский халифат: в Чувашии лишили гражданства 61-летнего экстремиста из Средней Азии

леонид рыбаков

это если каждому таджику разрешать требовать построить халифат давать 15 лет на этот процесс то уже 100% выросло поколение которое это примут как действие по воле аллаха а их господа чиновники по некоторым данным 15 000 000--- ВЫ ВООБЩЕ ПОНИМАЕТЕ ПРАВИТЕЛИ КАКУЮ БОМБУ ВЫ РУССКОМУ НАРОДУ ПОДСУНУЛИ СВОЕЙ НЕДАЛЬНОВИДНОСТЬЮ СРАВНИМУЮ С ПРЕДАТЕЛЬСТВОМ ----МАРОККАНЦЫ ПОКАЗАЛИ ПО ВСЕЙ ЕВРОПЕ ЧТО И КАК ОНИ МОГУТ И НЕ ЗАБЫВАЙТЕ КАК ОНИ НАС НЕНАВИДЯТ ЗА НАШУ ВЕРУ И ЧТО СВОИХ МУСУЛЬМАН ХВАТАЕТ КТО ТАКЖЕ СТАЛ НАС НЕНАВИДЕТЬ ---БЛАГОДАРЯ ***ПРЕДАТЕЛЬСТВУ*** ЕСЛИ ЧЕСТНО ОТ РУКОВОДСТВА СТРАНЫ ДАВ ВОЛЮ МЕСТНЫМ НАЦИОНАЛЬНЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ ---ТО ЧЕГО НЕЛЬЗЯ БЫЛО ИЗНАЧАЛЬНО ИЗ ЗА ИХ МЕНТАЛИТЕТА И РОДОПЛЕМЕННЫМ ТРАДИЦИЯМ И СВЯЗЯМ ---ОНИ ДАЖЕ СВОИХ СОПЛЕМЕННИКОВ БУДУТ ДАВИТЬ РАДИ СВОЕГО *ТЕЙПА * КЛАНА * РОДА .АУЛА И ВООБЩЕ ВСЕХ ТЕХ КТО НЕ ВХОДИТ В ИХ РОД