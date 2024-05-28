﻿В Архангельской области родителям вернули деньги на трансплантацию сердца ребенку

После вмешательства областной прокуратуры родителям компенсированы затраты на лечение ребенка, которому проведена трансплантация внутренних органовПрокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа провела проверку по жалобе родителей о том, что несовершеннолетнему оказали медицинскую помощь ненадлежащим образом.