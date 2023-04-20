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Цифровое удостоверение охотника теперь доступно в мобильном приложении eGov Mobile

Цифровое удостоверение охотника теперь доступно в мобильном приложении eGov Mobile

В мобильном приложении eGov Mobile доступен новый цифровой документ – удостоверение охотника. Этой услугой могут воспользоваться только те граждане, которые оформили его с января 2023 года, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.

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