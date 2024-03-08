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Настоящий черный юмор в картинках Эдварда Стида

Настоящий черный юмор в картинках Эдварда Стида

Наша экспертиза подтвердила содержание натурального черного юмора в этих смешных иллюстрациях. Здесь собрано счастливое число — 13 изображений британского карикатуриста Эдварда Стида, который аж с 2013 года публикуется не только в своих личных блогах, но и в солидных и несолидных бумажных изданиях.

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