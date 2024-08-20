Религиозные и светские праздники, которые отмечают 20 августа 2024 года

Источник иллюстрации / фото: dosuga.netСегодня, 20 августа 2024 года, календарь полон ярких и разнообразных праздников, сочетающих в себе как народные традиции, так и важные события в христианском церковном календаре.
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