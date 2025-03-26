Стало известно, когда в Москву вернётся солнечная погода

Солнечная погода вернется в Москву во второй половине дня в пятницу, 28 марта. По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, днем в выходные температура воздуха составит 12–14 градусов, при этом ночью столбики термометров упадут до 4 градусов.