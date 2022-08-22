Ревнивый Запад

Это началось не вчера и даже не 24 февраля, но нельзя не подивиться тому, как западные политики и аналитики все время делятся вслух своими ревнивыми чувствами Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий Имеются в виду чувства к Индии, Китаю и прочим мощным и даже не очень мощным державам (полвека с лишним назад это называлось «движение неприсоединения»), которые не желают быть солидарными с Америкой и Европой в адских санкциях против России, а вместо того поддерживают с ней вполне корректные отношения.