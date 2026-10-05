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Живая Кубань

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Супругу бывшего мэра Сочи Янину Копайгородскую приговорили к 9 годам колонии

Супругу бывшего мэра Сочи Янину Копайгородскую приговорили к 9 годам колонии

Супругу бывшего мэра Сочи Янину Копайгородскую приговорили к 9 годам колонииМещанский районный суд Москвы 5 октября завершил рассмотрение дела Янины Копайгородской — супруги бывшего сочинского градоначальника Алексея Копайгородского.

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