Супругу бывшего мэра Сочи Янину Копайгородскую приговорили к 9 годам колонии

Супругу бывшего мэра Сочи Янину Копайгородскую приговорили к 9 годам колонииМещанский районный суд Москвы 5 октября завершил рассмотрение дела Янины Копайгородской — супруги бывшего сочинского градоначальника Алексея Копайгородского.
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