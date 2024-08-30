Эксперт Минздрава: 95% пациентам с болезнью вейперов нужна госпитализация

Почти всем, у кого развивается болезнь вейперов EVALI, необходима госпитализация, заявила глава Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава России, доктор медицинских наук Маринэ Гамбарян 30 августа РИА Новости.