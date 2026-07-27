Сложности на горизонте: Украина сталкивается с проблемами в производстве ракет Patriot Юлия ЧелкановаБывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон в интервью РИА Новости дал резко негативный прогноз относительно перспектив налаживания производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot на Украине.
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