Сложности на горизонте: Украина сталкивается с проблемами в производстве ракет Patriot Юлия ЧелкановаБывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон в интервью РИА Новости дал резко негативный прогноз относительно перспектив налаживания производства ракет для систем противовоздушной обороны Patriot на Украине.