Более 330 млрд рублей составили доходы Нижегородской области в 2023 году

338,4 млрд рублей составили доходы в бюджет Нижегородской области в 2023 году. Об этом стало известно во время публичных слушаний по проекту регионального закона «Об исполнении областного бюджета за 2023 год» 13 июня.
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