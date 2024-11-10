МЧС дадут право утверждать программы обучения для добровольных пожарных

МЧС дадут право утверждать свои образовательные программы для добровольных пожарных. Как выяснили «Известия», такой законопроект 11 ноября будет внесен в Госдуму зампредом комитета по безопасности от «Единой России» Анатолием Выборным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии