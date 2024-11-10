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МЧС дадут право утверждать программы обучения для добровольных пожарных

МЧС дадут право утверждать программы обучения для добровольных пожарных

МЧС дадут право утверждать свои образовательные программы для добровольных пожарных. Как выяснили «Известия», такой законопроект 11 ноября будет внесен в Госдуму зампредом комитета по безопасности от «Единой России» Анатолием Выборным.

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