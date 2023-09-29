Госдолг России подскочил до 25 триллионов: эксперты оценили риски

Госдолг России к июлю увеличился до 25,1 трлн рублей, или 16,7% ВВП. То есть за первые шесть месяцев показатель вырос на 9,8%, или на 2,3 трлн из запланированных 2,5 трлн на весь 2023 год, узнали «Известия» из доклада Счетной палаты (СП) о ходе исполнения федерального бюджета за январь–июнь.