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RUSI* (Британия): Чтобы в НАТО не было споров из-за денег, отдайте их Лондону!

RUSI* (Британия): Чтобы в НАТО не было споров из-за денег, отдайте их Лондону!

Как же эффективно и дешево финансировать перевооружение НАТО? Таким концептуальным вопросом задались Рэйчел Эллехус и Лайнус Терхорст из британского Королевского института объединенных исследований* (RUSI, нежелателен в РФ).

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