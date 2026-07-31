Прокуратура проверит школу в Иванове после сообщений о возможном буллинге

Прокуратура Октябрьского района города Иваново и региональный СК организовали проверку по информации, появившейся в интернете, о возможном проявлении буллинга в отношении учащейся начальных классов одной из школ областного центра.
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