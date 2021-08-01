Воздушно-десантные войска отмечают 91-ю годовщину со дня образования

За свою историю ВДВ прошли длинный путь от отдельных авиадесантных отрядов в составе Военно-воздушных сил до отдельного рода войск, являющегося элитой Вооруженных сил Российской Федерации.
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