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Петербургский дневник

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Чем нам сегодня поможет теория относительности Эйнштейна

Чем нам сегодня поможет теория относительности Эйнштейна

Ученые смогут глубже понять историю расширения Вселенной Международная команда ученых DESI, возглавляемая Национальной лабораторией Лоуренса в Беркли (США), подтвердила точность общей теории относительности Эйнштейна в космических масштабах.

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