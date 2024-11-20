Чем нам сегодня поможет теория относительности Эйнштейна

Ученые смогут глубже понять историю расширения Вселенной Международная команда ученых DESI, возглавляемая Национальной лабораторией Лоуренса в Беркли (США), подтвердила точность общей теории относительности Эйнштейна в космических масштабах.
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