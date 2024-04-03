В ЯНАО временно перекрыто движение по сезонной дороге до Яр-Сале

Из-за шквалистого ветра на Ямале 3 апреля временно прекращено движение по зимнику до Яр-Сале. Это вторая сезонная дорога, перекрытая в округе за последние сутки, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.