В ЯНАО временно перекрыто движение по сезонной дороге до Яр-Сале

Из-за шквалистого ветра на Ямале 3 апреля временно прекращено движение по зимнику до Яр-Сале. Это вторая сезонная дорога, перекрытая в округе за последние сутки, сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
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