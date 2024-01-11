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Президент Азербайджана анонсировал скорое начало заселения азербайджанцами пяти городов Карабаха

Президент Азербайджана анонсировал скорое начало заселения азербайджанцами пяти городов Карабаха

После перехода региона под контроль Баку почти все армянское население покинуло карабахские города и деревни.

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