Ездить не умеют: почему во Владивостоке так много ДТП

Если в город ведут всего две дороги и обе перегружены, то с учетом изменившегося водительского контингента и «новой» культуры езды не стоит удивляться тому множеству мелких аварий, которые блокируют проезд, вызывая многокилометровые пробки и потерю времени десятков тысяч людей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии