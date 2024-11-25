Ездить не умеют: почему во Владивостоке так много ДТП

Если в город ведут всего две дороги и обе перегружены, то с учетом изменившегося водительского контингента и «новой» культуры езды не стоит удивляться тому множеству мелких аварий, которые блокируют проезд, вызывая многокилометровые пробки и потерю времени десятков тысяч людей.