Popcaketv

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Игорь Николаев назвал странную причину, почему не эмигрирует

Игорь Николаев назвал странную причину, почему не эмигрирует

Игорь Николаев еще в 90-е годы мог эмигрировать в другую страну, когда был на волне популярности. Однако он это не сделал, как и не планирует делать сейчас.

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