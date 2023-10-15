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«Ты настоящий сукин сын!» Экс-вратарь Израиля Ават на пяти языках оскорбил Бензема за слова о «несправедливых бомбардировках» Газы

«Ты настоящий сукин сын!» Экс-вратарь Израиля Ават на пяти языках оскорбил Бензема за слова о «несправедливых бомбардировках» Газы

Форвард «Аль-Иттихада» ранее написал, что молится за жителей, ставших «жертвами этих несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей».

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