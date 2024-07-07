Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 475 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ЧилиИвано
    Русские на окраине упираются и открестились от России -  потому тяжело нам, - нам всем приходится сражаться с центроб..."Оставить в тылу ...
  • Александр Лагуткин
    В Масквабад вообще како-то ваххабистский беспредел.  Наши барыги уже страну скоро за взяткт продадут!Мигранты изнасило...
  • Александр Лагуткин
    Он что, ещё не всё украл!?  Или хочет в списке миллиардеров от ФОРБС (где он уже засветился) подняться ещё на одну ст...Правой руке Серге...

И полетели "Искандеры": Цели раскрыты - после Севастополя и в ожидании F-16 аэродромы приговорили

И полетели "Искандеры": Цели раскрыты - после Севастополя и в ожидании F-16 аэродромы приговорили

"Искандеры" – ракеты весьма дорогие, так что их редко применяют для кучности. Цели исключительно выверенные.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх