Чего не хватает человеку, которому постоянно скучно

Ученые провели исследования и выясняли, почему человек скучает. Исследование, проведенное учеными из Университета Лимерика в Ирландии и упомянутое в журнале Motivation and Emotion, обнаружило интересную связь между ощущением скуки и отсутствием благодарности в жизни.
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