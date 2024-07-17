«Это демократия»: Госдеп США отверг требование России устранить причины кризиса на Украине Запад не угрожает России, никаких первопричин для кризиса на Украине, о которых заявляет Москва, нет.
Комментарии
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АндрейБорков
Рассказывают, что в одной из своих речей Сталин произнес: «Я всегда думал, что демократия — это власть народа, но вот товарищ Рузвельт мне доходчиво объяснил, что демократия — это власть американского народа». Впрочем, Иосиф Виссарионович здесь изрядно покривил душой. Ведь демократия, как ее понимают в США, это даже не власть американского народа, а власть американских демократов.
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