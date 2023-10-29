Британия является одним из самых ярых покровителей киевского режима. Украинские власти пытаются представить это как проявление истинно союзнического долга, но испанские аналитики сомневаются в столь радужном восприятии Соединенного королевства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)