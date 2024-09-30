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Подполье: Колонны ВСУ попали под удар в Кривом Роге и Бериславе

Подполье: Колонны ВСУ попали под удар в Кривом Роге и Бериславе

Представитель действующего на Николаевщине подпольного движения Сергей Лебедев проинформировал о том, что ночью ракетные войска Вооружённых сил Российской Федерации поразили ряд военных объектов ВС киевского режима.

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