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Силы ПВО за ночь уничтожили 313 БПЛА ВСУ

Силы ПВО за ночь уничтожили 313 БПЛА ВСУ

За ночь с 28 на 29 августа системы ПВО перехватили 313 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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