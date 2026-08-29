Силы ПВО за ночь уничтожили 313 БПЛА ВСУ

За ночь с 28 на 29 августа системы ПВО перехватили 313 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
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