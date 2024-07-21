Сальдо: средства ПВО сбили над Херсонской областью две ракеты ATACMS

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предоставил информацию о том, что утром в воскресенье, 21 июля, российские средства противовоздушной обороны сбили над регионом две высокоточные ракеты ATACMS.
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