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Заседания под землей: Гончаренко* показал секретное укрытие депутатов от ударов ВС РФ

Заседания под землей: Гончаренко* показал секретное укрытие депутатов от ударов ВС РФ

В Верховной раде Украины подготовили подземный зал заседаний, оборудованный в подвальном укрытии парламента на случай воздушных тревог, сообщил в своем телеграм-канале народный депутат Алексей Гончаренко* .

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