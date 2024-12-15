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Кирилл Бельский: «Фоден любит забивать против «Ман Юнайтед» в АПЛ»

Кажется, что впервые за долгие годы вообще непонятно, кто выиграет в дерби Манчестера. Мои друзья из БЕТСИТИ с заметным отрывом верят в «Сити» – их победа котируется в 1.

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