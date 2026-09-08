Гауфф об уверенности на корте: «Сейчас у меня, наверное, есть даже план Г»

Коко Гауфф рассказала об уверенности в своей игре. – Как ты понимаешь, что находишься в состоянии уверенности? Какие признаки в своей игре ты замечаешь или чувствуешь, которые тебе об этом говорят ? – Думаю, это связано с моей нервной системой и пониманием того, что даже под давлением я могу опираться на множество разных компонентов своей игры и выигрывать очки разными способами.
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