Гауфф об уверенности на корте: «Сейчас у меня, наверное, есть даже план Г»

Коко Гауфф рассказала об уверенности в своей игре. – Как ты понимаешь, что находишься в состоянии уверенности? Какие признаки в своей игре ты замечаешь или чувствуешь, которые тебе об этом говорят ? – Думаю, это связано с моей нервной системой и пониманием того, что даже под давлением я могу опираться на множество разных компонентов своей игры и выигрывать очки разными способами.