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ИИХФ не упомянул Россию в списке самых титулованных сборным мира

ИИХФ не упомянул Россию в списке самых титулованных сборным мира

Во время матча чемпионата мира по хоккею между сборными Швеции и США на экране появилась инфографика, в которой не упоминается сборная СССР/России в списке самых титулованных стран чемпионатов мира, передает Sport24.

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