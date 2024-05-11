ИИХФ не упомянул Россию в списке самых титулованных сборным мира

Во время матча чемпионата мира по хоккею между сборными Швеции и США на экране появилась инфографика, в которой не упоминается сборная СССР/России в списке самых титулованных стран чемпионатов мира, передает Sport24.
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