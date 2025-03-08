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Регион 29

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Екатерина Прокопьева поздравила северянок с Международным женским днём

Милые женщины! Поздравляю вас с Международным женским днём!Милые женщины! Поздравляю вас с Международным женским днём!Сегодня нет, пожалуй, такой отрасли и профессиональной сферы в Поморье, в развитии которой женщины не играли бы активную роль.

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