Екатерина Прокопьева поздравила северянок с Международным женским днём

Милые женщины! Поздравляю вас с Международным женским днём!Милые женщины! Поздравляю вас с Международным женским днём!Сегодня нет, пожалуй, такой отрасли и профессиональной сферы в Поморье, в развитии которой женщины не играли бы активную роль.