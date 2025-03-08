Екатерина Прокопьева поздравила северянок с Международным женским днём

Милые женщины! Поздравляю вас с Международным женским днём!Милые женщины! Поздравляю вас с Международным женским днём!Сегодня нет, пожалуй, такой отрасли и профессиональной сферы в Поморье, в развитии которой женщины не играли бы активную роль.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)