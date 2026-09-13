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Позитив для оптимистов

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Война Европы против России откладывается

Война Европы против России откладывается

Призрак бродит по Европе — призрак алюминиевого таза. Европейские информационные агентства бьют в колокола: цена на газ в Европе достигла максимума с 2022 года (1000 долларов за 1000 кубических метров), а биржевые цены на нефть на одной ножке перепрыгнули 100 долларов за баррель.

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