Война Европы против России откладывается

Призрак бродит по Европе — призрак алюминиевого таза. Европейские информационные агентства бьют в колокола: цена на газ в Европе достигла максимума с 2022 года (1000 долларов за 1000 кубических метров), а биржевые цены на нефть на одной ножке перепрыгнули 100 долларов за баррель.