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Царьград

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"Боюсь за свою жизнь": толпа девочек избила женщину в парке. Вмешался Бастрыкин

"Боюсь за свою жизнь": толпа девочек избила женщину в парке. Вмешался Бастрыкин

Что известно к этому часу об инциденте в Башкирии.В Ишимбае Республики Башкортостан группа подростков избила 30-летнюю местную жительницу в парке имени Гагарина.

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