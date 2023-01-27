Сергей Башкиров: «Норвежская команда сделала большой шаг вперед по сравнению с другими. Хочется верить, что мы составили бы конкуренцию»

Тренер сборной России Сергей Башкиров высказался о конкуренции на Кубке мира по биатлону. – Следите ли вы за Кубком мира в этом сезоне? Норвежцы удивляют? – Не так, чтобы пристально, но да, обязательно слежу, просматриваю гонки и результаты.