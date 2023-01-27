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Сергей Башкиров: «Норвежская команда сделала большой шаг вперед по сравнению с другими. Хочется верить, что мы составили бы конкуренцию»

Тренер сборной России Сергей Башкиров высказался о конкуренции на Кубке мира по биатлону.  – Следите ли вы за Кубком мира в этом сезоне? Норвежцы удивляют? – Не так, чтобы пристально, но да, обязательно слежу, просматриваю гонки и результаты.

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