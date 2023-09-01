Россию хранит Бог Россия продолжает разочаровывать Запад. Так, западные политики ожидали, что мятеж «Вагнера» превратится в кровавый бунт.
"Русский народ оказался куда мудрее прославленных военачальников"
Комментарии
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Александр Макеев
Почти всё правильно в речи Путина. За исключением отсылок к не существующему в реальности выдуманному тысячи лет назад персонажу мифов и сказок - вездесущему всемогущему волшебнику-колдуну по имени Бог-Яхве-Саваоф-Иегова-Христос-Адонай.... Которому ложно приписано колдовское волшебство сверхъестественного чуда сотворения из ничего Земли, Солнца, звезд, галактик, всей бесконечной вселенной и человека на Земле - сначала для невежественных людей по собственной инициативе около 8 тысяч лет назад в течение 6 дней. А затем, уже для образованных людей, по приказу бельгийского аббата Жоржа Леметра, отданному в 1927 году после Рождения Иисуса Христа, повторное сотворение всего и вся около 14 миллиардов лет назад сверхмощным супер большим Большим Взрывом. 👍
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10 час.
Гурбангулы
Чудак чудацкий этот Саша крутов, который пытается за народ говорить о каком-то мятеже. Если бы мятеж был в самом деле, висели бы на всех столбах наши чиновники-крючкотворы и властные ворюги. Пострадали только лётчики, которые побоялись нарушить приказ по расстрелу автоколонны на родной российской автотрассе. Войны нет, но почему-то пуляем ракетами по своим в мирное время. А потом жалуемся, что ответку получили. "Ух какие вагнеры нехорошие! Посмели защищаться, когда мы их убиваем по приказу обосравшегося генерала!"
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4 час.
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