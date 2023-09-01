"Русский народ оказался куда мудрее прославленных военачальников"

Александр Макеев

Почти всё правильно в речи Путина. За исключением отсылок к не существующему в реальности выдуманному тысячи лет назад персонажу мифов и сказок - вездесущему всемогущему волшебнику-колдуну по имени Бог-Яхве-Саваоф-Иегова-Христос-Адонай.... Которому ложно приписано колдовское волшебство сверхъестественного чуда сотворения из ничего Земли, Солнца, звезд, галактик, всей бесконечной вселенной и человека на Земле - сначала для невежественных людей по собственной инициативе около 8 тысяч лет назад в течение 6 дней. А затем, уже для образованных людей, по приказу бельгийского аббата Жоржа Леметра, отданному в 1927 году после Рождения Иисуса Христа, повторное сотворение всего и вся около 14 миллиардов лет назад сверхмощным супер большим Большим Взрывом. 👍