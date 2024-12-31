Страна и люди
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Страна и люди

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Таджичка Махира приехала в Россию и начала «наказывать» за Новый год тех, кто его празднует

Таджичка Махира приехала в Россию и начала «наказывать» за Новый год тех, кто его празднует

Успехи России У нас огромная «радость» в огромных кавычках – у нас т.н. «традиционные ценности» побеждают, вот только почему-то это традиционные ценности Таджикистана, а не России! А суть очень проста: К нам приехала таджичка-блогерша, которая заявила, что намерена «бороться» с Новым годом и «наказывать» родню и других людей за то, что они отмечают праздники, которые не по исламу.

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