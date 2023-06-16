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Николай Азаров: Западная свобода слова: миф или реальность? СМИ раскрывают правду

Николай Азаров: Западная свобода слова: миф или реальность? СМИ раскрывают правду

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись премьер-министра Украины (2010—2014 гг.) Николая Азарова: Западная свобода слова – это просто мыльный пузырь! На примере СМИ можно увидеть, чего на самом деле стоит западная «демократия».

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