Николай Азаров: Западная свобода слова: миф или реальность? СМИ раскрывают правду

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись премьер-министра Украины (2010—2014 гг.) Николая Азарова: Западная свобода слова – это просто мыльный пузырь! На примере СМИ можно увидеть, чего на самом деле стоит западная «демократия».