Русская весна
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Русская весна

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Насиловали, били током и просто избивали: ООН в докладе по Украине целый раздел посвятила пыткам над российскими военнопленными

Насиловали, били током и просто избивали: ООН в докладе по Украине целый раздел посвятила пыткам над российскими военнопленными

Киевскому режиму не понравилось, что в докладе ООН о нарушении прав человека на Украине посвящен целый раздел пыткам в отношении российских военнопленных.

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Комментарии
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Eduard
Ровно серез 10 лет в ООН вспомнили про это!
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16 час.
Маргарита Аюкаева
Этих нацистов хохлов - без суда и следствия расстрел через повешивание.
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15 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Всем кто с наколками Азова и наемниками, при пленение отрезать головы только и всего. Как они с нашими, так и с ними поступать надо!
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15 час.

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