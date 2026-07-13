В Правительстве РФ сообщили, как будут заботиться о здоровье россиян

Правительство Российской Федерации утвердило комплексный план мероприятий по реализации Стратегии развития здравоохранения до 2030 года, который охватывает ключевые направления модернизации медицинской отрасли и повышения качества жизни граждан .
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