MeMo-Logic
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MeMo-Logic

151 подписчик

В Правительстве РФ сообщили, как будут заботиться о здоровье россиян

В Правительстве РФ сообщили, как будут заботиться о здоровье россиян

Правительство Российской Федерации утвердило комплексный план мероприятий по реализации Стратегии развития здравоохранения до 2030 года, который охватывает ключевые направления модернизации медицинской отрасли и повышения качества жизни граждан .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии