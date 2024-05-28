Антонов: США принижают решающую роль СССР в победе над фашизмом

Риторика американских политиков «вывернута на потребу дня» Американское правительство продолжает циничное принижение и даже дезавуирование решающей роли СССР в победе над фашизмом, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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