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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Пропаганда больших семей

Пропаганда больших семей

Сергей Лукьяненко пишет, что современное общество рождаемость поднять не способно. Нужны или невероятные технологические прорывы, которые пока что можно наблюдать только на страницах научной фантастики, или крен в жестокий тоталитаризм из антиутопий с разделением людей на высшую и низшую касту.

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