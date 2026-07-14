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Как Кристина Орбакайте пережила гражданский брак с Русланом Байсаровым и за что он избил ее в гримерке на самом деле

Союз Кристины Орбакайте и чеченского предпринимателя Руслана Байсарова, начавшийся как красивая светская сказка, завершился громким скандалом с рукоприкладством, сломанным носом певицы и последующим разделом их общего сына Дени.

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