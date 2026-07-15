Бренд Lime вызвал бурю обсуждений корсетом размера L

Елена Крупник под ником @helmaerka вызвала бурю обсуждений в сети, надев корсет бренда Lime. Видео, опубликованное на ее запрещенной в РФ странице в Instagram, вызвало дебаты из-за неудобных размеров одежды.
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