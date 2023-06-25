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Мимо вас пролетели 90-е годы в СССР, если не вспомните эти легендарные "штуки" - ТЕСТ

Мимо вас пролетели 90-е годы в СССР, если не вспомните эти легендарные "штуки" - ТЕСТ

Странная штука эта ностальгия. Иногда человек ее испытывает по самым странным вещам, например, которыми он охотно пользовался в детстве.

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